Empolese Valdelsa, si chiudono oggi i centri estivi Uisp

Venerdì 9 settembre è stata l’ultima giornata dei centri estivi Uisp sul territorio. Un’avventura durata tutta l’estate e chiusa a ridosso dell’inizio del nuovo anno scolastico, che ha visto la partecipazione di oltre duecento bambine e bambini, ragazze e ragazzi di età compresa tra 4 e 14 anni. Quasi quattro mesi di attività intense, di sport, socialità e divertimento a portata di tutti.

Attività ludico motoria, laboratori, escursioni, corsi sportivi che hanno interessato una cinquantina di bambine e bambini (con una media di affluenza di circa 35 partecipanti a settimana) tra i quattro e i cinque anni di età all’interno della scuola dell’infanzia di Serravalle. E quasi duecento ragazze e ragazzi (con una media di 70-80 partecipanti a settimana) di età compresa tra i sei e i quattordici anni all’interno del PalAramini di Empoli, che hanno anche sperimentato diverse discipline sportive: dal calcio al tennis, dalla pallavolo al basket, dalla pallamano alla danza, fino all’atletica leggera per arrivare alla scherma, l’hockey, il pattinaggio e il karatè.

Un momento importante dei centri estivi di quest’anno è stato rappresentato dai “giochi senza frontiere”, vera e propria innovazione. In sostanza un momento, organizzato durante il pomeriggio, in cui tutti i partecipanti di qualsiasi età hanno svolto attività insieme e si sono ritrovati a cooperare e collaborare, interagendo in giochi e laboratori comuni. Un modo per fare aggregazione e sviluppare amicizie veramente senza frontiere. Inoltre, da sottolineare anche il ritorno dei centri estivi all’interno della piscina comunale di Empoli, dopo due anni di stop a causa dell’emergenza pandemica.

I centri estivi 2022 hanno avuto inizio il 13 giugno scorso e sono andati avanti fino al 29 luglio per poi riprendere il 22 agosto e terminare appunto con l’ultima giornata di venerdì 9 settembre. Ringraziamo tutti i partecipanti, gli operatori, le società sportive che hanno collaborato con noi e tutte le realtà che abbiamo incontrato in questa estate.

Siamo già al lavoro per programmare al meglio i prossimi appuntamenti, a partire dai corsi di attività motoria per bambini “Crescere in Movimento” e “A tutto sport”, che avranno inizio lunedì 19 settembre al PalAramini di Empoli.