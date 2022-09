Esame di guida con la ricetrasmittente nascosta: nei guai una donna a Prato

Indossava una ricetrasmittente, nascosta all'interno della propria camicia e collegata attraverso una sim card ad un complice che da remoto le dava suggerimenti mentre sosteneva l'esame per conseguire la patente di guida.

Per questo una donna di 38 anni di origine cinese ma residente a Prato, è stata denunciata per truffa, dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Pistoia, intervenuti sul posto per i dovuti accertamenti alla Motorizzazione civile di Pistoia, nei cui locali si stavano tenendo gli esami.