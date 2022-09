Lavori socialmente utili, a Altopascio 'SostenibiliAmo'

Un progetto che unisce coesione sociale e sostenibilità ambientale, riqualificazione urbana e coinvolgimento della popolazione, a partire da coloro che devono svolgere lavori socialmente utili in alternativa alla pena: questo è SostenibiliAMO, l’iniziativa dell’associazione Live Better APS, realizzata insieme alla società benefit DMV srl, resa possibile grazie al coinvolgimento del Comune di Altopascio.

SostenibiliAMO, progetto del tutto inedito e innovativo, prenderà il via il prossimo 17 settembre con un obiettivo: coinvolgere cittadini e persone che devono svolgere lavori socialmente utili in alternativa alla pena per programmare un calendario di pulizie sistematiche di tutte le strade del territorio di Altopascio.

L’iniziativa è stata presentata questa mattina in conferenza stampa da Sara D’Ambrosio, sindaco di Altopascio, Daniel Toci, assessore all’ambiente, e Elena Viscusi, responsabile del progetto SostenibiliAMO.

L’attività di pulizia si terrà ogni sabato, dalle 9 alle 11, e le persone saranno impegnate per sei mesi, interessando l’intero territorio, centro e frazioni.

«Cura del territorio e coesione sociale - commentano D’Ambrosio e Toci -: sono i nostri capisaldi da sempre. Con questo progetto, ambiente e aggregazione si uniscono innescando, ne siamo certi, una ricaduta benefica per il territorio e per i cittadini di Altopascio. Con SostenibiliAMO superiamo barriere, favoriamo la coesione sociale, offriamo la possibilità a chi deve svolgere lavori socialmente utili di superare le difficoltà e impegnarsi in qualcosa di concreto per se stessi e per gli altri e, in più, ci prendiamo cura del territorio, pulendo strade e aree verdi, garantendo quindi maggior decoro e più attenzione. Il punto di forza è proprio questo: lavorare insieme per un mondo migliore, concetto che sembra grande e lontano, ma che in realtà, come dimostra questa iniziativa, si può costruire giorno dopo giorno partendo proprio dalle più piccole iniziative. Vogliamo ringraziare l’associazione Live Better APS».

«Da sempre crediamo che il mondo possa essere cambiato - spiega Elena Viscusi -, possa essere migliorato. Lo possiamo fare tutti insieme, lavorando fianco a fianco, unendo alla cura per il territorio l’aspetto di aggregazione e stimolo per l’unità sociale. Con SostenibiliAMO mettiamo a confronto cittadini volontari e donne e uomini impegnati nei lavori socialmente utili, individuati grazie a una proficua collaborazione con il Uepe (Ufficio esecuzione penale esterna) Lucca e Pisa, che ringrazio: si tratta non solo di un progetto per dimostrare l’amore per l’ambiente, ma anche un’occasione per conoscersi, confrontarsi, aprire i propri orizzonti. Abbiamo trovato in Altopascio un partner efficace ed entusiasta: grazie al sindaco, all’assessore e al personale degli uffici che ci sostiene e accompagna in questa nuova avventura».

Fonte: Comune di Altopascio - Ufficio stampa