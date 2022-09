Manutenzione nelle scuole, in fase di ultimazione gli interventi

In vista della prima campanella, sono stati eseguiti e sono in fase di ultimazione alcuni interventi di manutenzione nelle scuole, che ammontano a circa 40mila euro.

Questa mattina l’assessore ai Lavori pubblici e l’assessora all’Istruzione hanno visitato diversi plessi cittadini per visionare l’andamento degli interventi. La tinteggiatura delle prime classi è stata effettuata in tutti plessi di Calenzano e alla scuola d’infanzia Rodari sono state imbiancate tutte le aule. All’asilo nido “Il Trenino” è stata effettuata una verniciatura della guaina di copertura del tetto, che serve sia da protezione sia da isolante termico. Sono state anche sistemate le rampe di accesso con una nuova pavimentazione antiscivolo.

Alla secondaria di primo grado “Arrighetto da Settimello” sono in corso gli interventi di sostituzione dei frangisole. Nelle aule, grazie a fondi ministeriali Pon e a cura dell’Istituto Comprensivo, sono stati installati nuovi schermi touch screen.

Alla primaria di Carraia i lavori di ristrutturazione, eseguiti nel 2021, con la realizzazione del cappotto termico in combinazione all’utilizzo delle nuove pompe di calore, hanno portato benefici dal punto di vista del risparmio energetico: nel primo semestre del 2022 si è registrata una riduzione dei consumi di gas del 73% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

“Anche quest’anno – dichiarano gli assessori ai Lavori pubblici e all’Istruzione - abbiamo approfittato della chiusura estiva per eseguire varie manutenzioni nei nostri plessi che saranno pronti ad accogliere i nostri bambini e ragazzi. In questi giorni sono state anche rifatte le strisce pedonali vicine ai plessi scolastici e sui percorsi piedibus: per il servizio piedibus siamo già a 158 iscritti, con un trend in aumento rispetto allo scorso anno. Facciamo anche un appello ai cittadini che vogliano offrirsi volontari per guidare i percorsi e accompagnare i bambini a scuola”.

Fonte: Comune di Calenzano - Ufficio Stampa