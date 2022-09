Problemi di ordine e sicurezza pubblica, sospesa la licenza di un locale in Mugello

Il Questore della Provincia di Firenze, Maurizio Auriemma, ha sospeso per cinque giorni la licenza, ai sensi dell’art. 100 del TULPS, ad un esercizio pubblico del Mugello.

Il provvedimento, notificato dai carabinieri di Borgo San Lorenzo, comporta la chiusura al pubblico del locale, a decorrere dalla mezzanotte del giorno 9 settembre 2022. Lo stesso è scaturito dall’attività di controllo effettuata dai militari dell’Arma, a tutela delle fasce più giovani, e dagli episodi verificatisi a partire da giugno scorso, durante i quali i Carabinieri, in diverse occasioni, sono intervenuti per problemi di ordine e sicurezza pubblica.

Nel corso degli stessi è stata denunciata una persona, per spaccio di sostanze stupefacenti; altre due sono state segnalate alla Prefettura per uso non terapeutico di sostanze illecite. Un soggetto, inoltre, è stato sanzionato per ubriachezza molesta, dopo aver creato scompiglio tra gli avventori.. Tali interventi hanno evidenziato come l’area fosse quindi frequentata da soggetti pericolosi, alcuni dei quali già noti alle forze dell’ordine. A tali situazioni di pericolo si è inteso dare un argine con il provvedimento di sospensione.