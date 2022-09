Processione a Lucca, il Comune agli esercenti: "Spegnete le luci"

L'amministrazione comunale di Lucca invita gli esercizi commerciali posti lungo il percorso della processione del Volto Santo, a spegnere le luci interne ed esterne la sera di martedì 13 settembre, per evitare che altre fonti di illuminazione si sovrappongano alla tradizionale Luminara.

A questo proposito, proprio in queste ore l'assessore al commercio sta facendo visita a tutti gli esercenti che hanno la propria attività collocata in piazza San Frediano, in via Fillungo, via Roma, piazza San Michele, via Vittorio Veneto, piazza San Giovanni, e sta consegnando una lettera di raccomandazione, dove tra l'altro si legge: “va assicurato in particolare che, per il tempo necessario al passaggio della processione, vengano spente le insegne luminose e le altre fonti d'illuminazione dei locali sede delle attività commerciali e di somministrazione prospicienti il percorso ed anche le sorgenti luminose dei locali non prospicienti ma da cui, comunque, l'illuminazione sia visibile dal percorso stesso”.

La preziosa collaborazione da parte degli esercenti è richiesta per il tempo necessario al passaggio della processione, vale a dire nella fascia oraria dalle 20.00 alle 22.00.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio stampa