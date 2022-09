Rappresentanti della Polisportiva Capannori ricevuti in Comune

Stamattina l'assessore allo sport di Capannori, Lucia Micheli ha ricevuto in Comune una rappresentanza della Polisportiva Capannori formata da Leonardo Pacini, Alberto Bernicchi e Rrezart Keraj.

L'incontro è avvenuto in vista dell'iniziativa 'Capannori sotto le stelle' – presentazione Roster SS 22/23- promossa dall'associazione sportiva che si terrà domani (sabato) a partire dalle ore 19.00 nell'area della sagra di Paganico e che sarà presentata da Elisa Bruno, presente all'incontro. Una serata durante la quale la Polisportiva Capannori renderà noti tutti gli staff e le formazioni biancorosse di calcio, pallavolo e basket a partire dai bambini dell'Academy fino alle Prime Squadre.

L'assessore Micheli si è complimentata con la Polisportiva Capannori per l'impegno e la passione con cui da anni porta avanti la sua attività implementando sempre più le discipline sportive proposte, facendo all'associazione un grande 'in bocca al lupo' per la nuova stagione sportiva.

Fonte: Comune di Capannori - Ufficio Stampa