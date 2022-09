Ricercato arrestato dalla polizia per il suo compleanno: doveva scontare 4 anni di carcere

Ricercato da tempo è stato trovato dalla polizia in un locale mentre stava festeggiando il proprio compleanno. Ieri a Firenze la polizia ha arrestato un uomo di 27 anni, ecuadoregno, già noto alle forze di polizia in esecuzione di un provvedimento di carcerazione relativo ad un cumulo di pene concorrenti per reati contro il patrimonio, la persona e la pubblica amministrazione. Sul 27enne pendeva una condanna totale di 4 anni e 4 mesi di reclusione.

Gli investigatori della polizia giudiziaria, del compartimento della Polfer Toscana, hanno rintracciato il ricercato seguendo gli stessi familiari. Secondo quanto ricostruito dalla Polfer fiorentina, l'uomo sarebbe stato solito usare molta cautela nell'uscire dalla propria abitazione, verosimilmente consapevole dei provvedimenti a suo carico. Gli agenti hanno aspettato che la festa finisse e, quando tutti sono usciti dal locale, si sono avvicinati. Il 27enne, senza opporre alcuna resistenza, avrebbe seguito i poliziotti che dopo gli accertamenti di rito, lo hanno accompagnato in carcere.

Non è stato l'unico intervento della polizia ferroviaria in Toscana questa settimana. In totale sono state controllate 4.164 persone, 7 denunciate per vari reati, rintracciati 2 minori e contestate 2 sanzioni amministrative. Questo il bilancio dell’attività del Compartimento Polfer per la Toscana che ha impiegato 219 pattuglie nelle stazioni, lungo linea e a bordo treno.

Sempre questa settimana, il 6 settembre, si è svolta la 9^ operazione "Oro Rosso", disposta dal Servizio Polizia Ferroviaria, finalizzata al contrasto del fenomeno dei furti di rame in ambito ferroviario: nello specifico, sono state sottoposte a controlli 21 aziende di rottamatori e controllate 281 persone.