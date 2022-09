Riparte col turbo il minivolley della Cerretese

È ripartita come meglio non poteva la stagione del minivolley della Cerretese Pallavolo, intenzionata anche quest’anno a ritoccare il record di tesserate.

Quasi cinquanta bambine già il primo giorno, con tante iscritte della scorsa stagione attese al rientro la prossima settimana quando tornerà a pieno regime il doppio appuntamento settimanale, in attesa di definire giorni ed orari definitivi degli allenamenti dopo la partenza delle scuole.

Tantissime bambine hanno avuto modo di provare per la prima volta questo meraviglioso sport, ricevendo subito in omaggio una bellissima maglietta, consuetudine ormai da anni per ringraziare le famiglie che vengono a scoprire il mondo della Cerretese Pallavolo.

La prossima settimana sono previsti due allenamenti, sempre pronti ad accogliere nuove bimbe che potranno provare per tutto settembre gratuitamente.

Martedì 13 e Giovedì 15 Settembre

Palestra di Stabbia, Via del Ponte

Annate 2017-2016-2015-2014

17-18.15

Annate 2013-2012-2011

18.30-20

Per informazioni ci si può rivolgere al dirigente Stefano Berlincioni al 3202730321.

La Cerretese Pallavolo mette al primo posto i bambini, dal punto di vista economico è prevista una quota mensile per la frequenza ai corsi ma se qualche famiglia si trova in difficoltà può farlo presente alla dirigenza e partecipare con quota ridotta o anche gratuitamente: la condizione economica della famiglia non deve essere di ostacolo all’attività sportiva dei bambini.

