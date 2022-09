Si aggirano in modo sospettoso intorno ad una banca, denunciati per tentata rapina

I carabinieri di Cortona l'altro ieri, intorno alle ore 15, hanno notato nel corso di uno dei tanti servizi di controllo del territorio tre autovetture che con fare strano sostavano e si aggiravano nei pressi di un istituto bancario alla periferia di Marciano della Chiana.

Insospettiti da alcuni atteggiamenti degli occupanti, chiedendo ausilio di altri equipaggi con i colori di istituto, hanno intercettato e bloccato in sicurezza le tre autovetture e perquisito le auto: sono stati trovati taglierini, fascette in plastica, guanti in lattice, vari copricapi, targhe anteriori e posteriori di un altro veicolo. Il materiale è stato sottoposto a sequestro.

I soggetti fermati, tutti già noti alle forze dell'ordine, condotti presso gli uffici del Comando Carabinieri di zona per le formalità di rito e sono fortemente sospettati di essere un gruppo bloccato poco prima del tentativo di commettere un reato predatorio nei confronti di un istituto di credito o di un altro esercizio commerciale.

Tutti sono stati denunciati a piede libero all’A.G. aretina per la ipotesi di reato di concorso in tentata rapina. Nei prossimi giorni potranno giustificare le loro condotte.