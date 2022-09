Spettacolo, in arrivo un nuovo bando ristori da 2,5 milioni

Il 12 settembre, sul portale Sviluppo Toscana verrà pubblicato un nuovo ‘bando ristori’ emanato dalla Regione Toscana per dare sostegno al settore dello spettacolo, pesantemente colpito dalla pandemia. Il nuovo bando, dal valore di 2,5 milioni di euro, si rivolgerà a tutti i lavoratori dello spettacolo, con l’obiettivo di raggiungere anche gli operatori che non sono riusciti ad accedere ai precedenti bandi. In particolare sono indicati come beneficiari le imprese, le associazioni culturali senza scopo di lucro, le istituzioni, gli enti del terzo settore attivi nei settori dello spettacolo dal vivo, i gestori privati di sale cinematografiche ed i lavoratori dello spettacolo.

Il presidente della Regione Toscana spiega che questo è il terzo bando emesso dall’amministrazione regionale per sostenere il mondo dello spettacolo ed i suoi lavoratori. Il primo bando è uscito già nel 2020, rivolto alle imprese, e l'altro, emanato dal consiglio regionale e rivolto ai lavoratori autonomi, è stato pubblicato nel 2021. Il bando 2022, da 2,5 milioni, si rivolge all’intero settore mettendo a disposizione risorse superiori alla somma dei due precedenti, rispettivamente da 900.000 euro e da 1 milione di euro.



Le domande di contributo a fondo perduto potranno essere presentate on line dalle ore 9 di lunedì 12 settembre.

Fonte: Regione Toscana