Stalli rosa: ecco il piano per individuare 5 posti per donne in gravidanza e genitori con figli piccoli

La giunta comunale ha approvato il piano per la collocazione di stalli rosa. Si tratta di 5 posti auto che potranno essere usati gratuitamente da donne in gravidanza e famiglie con figli piccoli; le postazioni individuate sono:



a) 1 posto in piazza Matteotti, vicino al centro cittadino e in prossimità del MMAB;

b) 1 posto in piazza VIII Marzo, vicino centro cittadino, in prossimità dell’Ufficio Postale del centro e di un'area a verde dotata di attrezzature gioco per bambini;

c) 2 posti in viale Cento Fiori, vicino ai principali servizi al cittadino quali il Palazzo Comunale e il Distretto Azienda USL Toscana Centro;

d) 1 posto in piazza San Rocco, in prossimità dell’Ufficio Postale in località Fibbiana.



Montelupo da sempre promuove azioni di attenzioni piccole o grandi rivolte alle donne con figli piccoli e alle famiglie.

La popolazione montelupina ha un numero più alto rispetto ai territori circostanti di giovani coppie con figli piccoli ed è anche per questa ragione che nel tempo sono stati avviati progetti volti ad agevolare la conciliazione dei tempi e la possibilità di lavorare per entrambi i genitori.



Rientra in questo ambito anche la scelta di dedicare posti auto specifici ed è per questo che la giunta ha scelto di rispondere al bando del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIMS), che ha istituito un fondo destinato all’erogazione di contributi in favore dei Comuni che creano parcheggi gratuiti riservati ai veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o delle famiglie con figli fino a 2 anni; essi saranno provvisti di segnaletica orizzontale di colore giallo con specifico disegno e installazione di segnaletica verticale.



Da tempo la giunta aveva avviato una riflessione su questo tema, anche su sollecitazione di alcune cittadine. Un argomento, quello degli stalli rosa, di evidente interesse trasversale, in quanto oggetto anche di un'interrogazione presentata da un consigliere di opposizione e volta a conoscere i progetti dell'amministrazione in questo ambito.



Gli uffici comunali, in conseguenza dell'approvazione in giunta del documento preliminare alla progettazione, procederanno dunque con la registrazione alla piattaforma online dal sito MIMS "Contributo stalli rosa" e alla richiesta del contributo per un importo complessivo di 2500 euro.