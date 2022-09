Tenta furto in pizzeria poi scappa in bici, arrestato

Furto aggravato, un 35enne campano è stato arrestato a Firenze dalla polizia. Intorno alle 1.30 di venerdì 9 settembre agli agenti sono arrivate diverse segnalazioni in merito a un probabile furto con scasso in una pizzeria di via del Pollaiolo. La vigilanza però aveva già attivato dei fumogeni anti-intrusione per scacciare il ladro, andato via a mani vuote.

Le volanti, subito intervenute, hanno accertato che la saracinesca dell’esercizio era stata tagliata in due parti, ma dall’interno della pizzeria sembrava non essere stato asportato nulla. Mentre alcuni agenti ricostruivano la vicenda, altre pattuglie si sono messe sulle tracce del fuggito, visto allontanarsi in sella a una lussuosa bicicletta da donna verso via Baccio da Montelupo.

Rintracciato e fermato in via Pisana, è stato trovato in possesso di tutta una serie di strumenti atti allo scasso, tra i quali una taglia bulloni, 3 grimaldelli e altri oggetti. L’uomo, finito in manette, dovrà anche fare a meno della bicicletta di valore sulla quale stava viaggiando: al momento il mezzo è stato sequestrato in quanto di sospetta provenienza furtiva. Sono in corso accertamenti per risalire all’eventuale legittimo proprietario.