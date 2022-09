Us Limite e Capraia, fine settimana di grande calcio con il torneo nazionale del 9-11 settembre

E' tutto pronto per il nuovo torneo nazionale destinato alla categoria 2010 dilettanti e 2011 professionisti, organizzato dall'Us Limite e Capraia.

Lo stadio "M. Cecchi" di Limite sull'Arno, venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 settembre, tornerà ad essere teatro di una competizione di alto livello a carattere nazionale, dopo il successo dei tornei degli anni passati e di quelli dei mesi di aprile e giugno 2022. Parteciperanno 16 società importanti del panorama calcistico suddivise nei seguenti gironi:

GIRONE A: Juventus Fc, Us Limite e Capraia sq 1, Tobbiana, Molinense;

GIRONE B: Acf Fiorentina, Monteserra, Zenith Prato, G.S. Oltrera;

GIRONE C: Empoli Fc, Sporting Cecina, Giovani Fucecchio, Ac Montignoso;

GIRONE D: Us Limite e Capraia sq. 2, Tau Calcio, Academy Lucchese, Montemurlo Jolly;

Le gare si svolgeranno in 2 tempi da 20 minuti ciascuno, nove contro nove, con 2 partite in contemporanea ogni ora ed arbitri ufficiali per tutta la durata del torneo.

Le prime partite, venerdì 9 settembre alle 17,00, saranno Academy Lucchese-Montemurlo Jolly e Limite e Capraia sq.2-Tau Calcio.

Le finali sono in programma domenica 11 pomeriggio, con la finalissima prevista alle 18,00.

Punto ristoro disponibile presso la pizzeria e il Bar del campo sportivo.

Fonte: Us Limite e Capraia Asd