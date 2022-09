Vicino alle bici con arnesi da scasso: 35enne denunciato a Pisa

I Carabinieri della Stazione di Pisa hanno denunciato un 35enne per possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso.

L’uomo è stato sorpreso in via Buonarroti nei pressi del Dipartimento di Matematica, mentre si aggirava intorno ad una rastrelliera dove erano depositate numerose biciclette, in possesso di una sega con lama della lunghezza di circa 45 cm, della quale non ha saputo giustificare il possesso.

Pertanto, l’uomo, che annovera precedenti specifici, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.