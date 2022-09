Abc, ufficiale l'arrivo di Matteo Geromin

E’ Matteo Geromin l’ultimo tassello che va a chiudere il roster dell’Abc Solettificio Manetti.

Esterno classe 2003, scuola Libertas Livorno, arriva a Castelfiorentino in prestito annuale per portare atletismo e freschezza nel reparto esterni, allungando così le rotazioni a disposizione di coach Walter Angiolini. Nelle ultime quattro stagioni, oltre a prendere parte ai campionati Under 18 Eccellenza e Under 19 Eccellenza, rispettivamente in maglia Pistoia Basket e Pallacanestro Don Bosco, e conquistando, nella stagione passata, la medaglia di bronzo alle Finali Nazionali Under 19, Matteo ha maturato esperienza nel mondo senior tra serie C e B. Nel 2019/2020 il debutto in C Gold con Montale, per poi entrare a far parte del roster della serie B nella sua società di appartenenza, in cui è rimasto nelle stagioni 2020/2021 e 2021/2022, partecipando, in quest’ultima, anche al campionato di C Gold in maglia Don Bosco.

“Abbiamo trovato il giocatore che ancora mancava per completare il roster – commenta coach Angiolini – e credo che Matteo potrà darci una grossa mano portando atletismo ed energia nel pacchetto esterni. E’ un giovane interessante, abituato a lavorare sodo e ad allenarsi con intensità, soprattutto dopo le ultime due stagioni in cui ha fatto parte del roster della serie B della Libertas Livorno. Ha già assaporato il parquet della C Gold, prima a Montale e nella scorsa stagione con il Don Bosco, e credo che abbia tutte le carte in regola per inserirsi al meglio nel nostro sistema di gioco”.

A Matteo, che esordirà domenica nella prima giornata di Coppa Toscana, il nostro ben arrivato in maglia gialloblu.

