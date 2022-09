Inaugurati i nuovi ambulatori 'PAS' gestiti dalla Pubblica Assistenza di Montelupo Fiorentino

Duecentocinquanta metri quadrati al servizio della comunità. Ambulatori multidisciplina attrezzati che da oggi offrono una risposta in più alle esigenze del cittadino in ambito socio-sanitario. È stato inaugurato oggi il nuovo centro poliambulatoriale gestito dalla Pubblica Assistenza di Montelupo Fiorentino nell’ambito della rete di centri medici PAS (Pubbliche Assistenze Sanità - Centri Medici del Non Profit). In via Caverni 20, un servizio a 360 gradi esteso non solo ai soci ma a tutta la cittadinanza.

L’inaugurazione sancisce la nascita di PAS EMPOLESE, società presieduta da Alessio Onorato e formata da 4 realtà: Pubblica Assistenza di Montelupo Fiorentino, Croce d’Oro di Montespertoli, PAS di Scandicci e ANPAS Toscana.

Al momento le sedi della PAS EMPOLESE sono due: oltre alla neonata montelupina, quella di Montespertoli (viale Risorgimento 46).

A partire da lunedì 12, nel poliambulatorio diretto dal dottor Stefano Cinotti, si potranno prenotare ecografie e visite, ricevendo prestazioni sanitarie nelle seguenti discipline specialistiche:

Chirurgia generale

Oculistica

Ortopedia

Dietista

Ecografia

Ematologia

Gastroenterologia

Psicologia

Medicina interna

Nefrologia

Podologia

Urologia

Ad aprire la mattinata ricca di interventi, il presidente della Pubblica Assistenza Montelupo Fiorentino, Dino Cei. “In 32 anni di attività - ha dichiarato Cei - la nostra associazione ha fatto tanto. La struttura presentata oggi è un valore aggiunto, un risultato ottenuto grazie alla collaborazione con tutto il tessuto associativo del territorio”.

Un passo avanti e obiettivi nuovi per la Pubblica Assistenza che, come ha ricordato il sindaco di Montelupo Fiorentino Paolo Masetti, ha dato vita ad un’operazione cruciale: non solo portare servizi sanitari sul territorio, ma portarli vicini al cittadino, a due passi dal palazzo comunale, dando un forte contributo alla valorizzazione del centro storico.

LE DICHIARAZIONI:

Franco Doni, direttore della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa

“Il tema della collaborazione tra sanità territoriale e privato sociale viene da lontano ed è un argomento che stiamo cercando di sostenere e sviluppare. Durante la pandemia, sui vaccini è stato fondamentale il contributo della rete PAS: questa è un’occasione in più per stringere collaborazioni. La Società della Salute è a disposizione per creare ponti e costruire alleanze significative per il bene della cittadinanza”.

Il presidente regionale ANPAS, Dimitri Bettini

“Futuro, stabilità, solidarietà e coesione. Su questi valori si basa il modello degli ambulatori delle Pubbliche Assistenze. Il post Covid ci ha lanciato una sfida importante, è emersa la necessità del rafforzamento della sanità di prossimità. E allora, eccoci qui con 500mila soci in Toscana ed una rete PAS che è la nostra ammiraglia sulla Asl Toscana Centro. La missione resta quella di fare sanità dal basso, dare ai nostri soci un punto di riferimento di qualità”.

Il presidente della Fondazione PAS, Mario Pacinotti

“Oggi festeggiamo un passaggio di crescita non solo legato all’apertura di una nuova struttura sanitaria ma connesso ad un progetto più ampio. Con la PAS empolese si costituisce per la prima volta una gemella di quella che è stata esperienza della Fondazione PAS del territorio fiorentino, che ad oggi su Firenze conta su 100 mila associati e che eroga ogni anno oltre 200mila prestazioni sanitarie. Oggi rinnoviamo questo impegno: una sanità vicina, di territorio, sostenibile, che sta al fianco del sistema regionale sanitario”.

Tra gli intervenuti anche il presidente della Commissione Sanità del consiglio regionale, Enrico Sostegni Sostegni ed il senatore Pd Dario Parrini.

COME FUNZIONA LA RETE PAS?

La rete PAS garantisce un impegno costante e di qualità, caratterizzato da una notevole facilità d’accesso ai servizi.

Le tariffe per le prestazioni saranno agevolate per i soci della Pubblica Assistenza di Montelupo Fiorentino e di tutte le altre associazioni del circuito di Rete PAS.

Per accedere in tempi brevi al servizio ambulatoriale di cui ha bisogno, il cittadino si potrà recare direttamente in ambulatorio o alla sede della Pubblica Assistenza (via Caverni 56), potrà chiamare il numero unico PAS 055 71.11.11 oppure prenotare online su portale.retepas.com.

Per l’occasione, sono stati presentati anche i DATI ANNUALI relativi all’attività della Pubblica Assistenza di Montelupo Fiorentino:

- Servizi di emergenza attivati dalla centrale 118: 818 dal 1/1 al 31/8.

- Servizi ordinari convenzionati: 1600

- Servizi privati a carico del cittadino che si è rivolto direttamente all’associazione: 530

- Volontari attivi 120

- Soci: 2300

- La Pubblica Assistenza ha in dotazione 3 ambulanze attrezzate, 3 autovetture per il trasporto di persone deambulanti e 2 mezzi attrezzati per il trasporto di disabili e non deambulanti. Nel mese di settembre arriverà un terzo mezzo. A disposizione anche 3 pulmini a 9 posti di cui 2 con pedana per il trasporto di carrozzine ed una jeep attrezzata per le emergenze di Protezione civile.

Prossimamente: nel nuovo poliambulatorio anche le discipline specialistiche di Allergologia, Psichiatria, cardiologia e Rinnovo Patenti. A partire dal 19 settembre 2022, ambulatorio infermieristico, prelievi, ecg e holter cardiaco e pressorio e tamponi rapidi.