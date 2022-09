Quattro toscani trionfano alle finali nazionali under18 di Basket 3x3

I ragazzi del CARUSO TEAM, una squadra composta da 4 giovani Toscani, 3 versiliesi e un pisano, si laureano campioni Italiani LB3, categoria ubder18, vincendo le finali nazionali che si sono tenute il 9 e 10 settembre a Roseto degli Abruzzi.

Dopo una folgorante stagione di tornei estivi di Basket 3x3, nella quale i ragazzi Toscani hanno conquistato l’accesso alle finali nazionali non una, ma ben 3 volte, vincendo i tornei “Farmacity Streetball Viareggio”, “A Mauro” di Lido di Camaiore e “Streetball Livorno”, i giovani cestisti toscani sono saliti sul gradino più alto delle finali nazionali battendo in finale la squadra spezzina di M-Ovest.

La squadra, tutta toscana, è al 75% versiliese ed è così composta:

Alessandro Albizzi, viareggino classe 2005, tesserato Vela Basket Viareggio ed in prestito per la prossima stagione sportiva alla Pallacanestro Audax Carrara, dove disputerà il campionato under19 e C Silver;

Marco Lorenzi, di Pietrasanta classe 2004, tesserato Versilia Basket 2022 ed in prestito per la prossima stagione alla Pallacanestro Audax Carrara dove disputerà il campionato under19 e C Silver;

Lorenzo Granaiola, di Pietrasanta classe 2004, tesserato Versilia Basket 2022, dove disputerà il campionato under19 e Promozione;

Tommaso Regoli, di Pisa classe 2006, impegnato per la prossima stagione sportiva alla Juve Pontedera, dove disputerà il campionato under17 Eccellenza e C Silver.

Nella categoria u18 sono ammessi atleti nati nelle annate 2004, 2005 e 2006 e pertanto i toscani erano tra i team più giovani della categoria, schierando ben 2 ragazzi più “piccoli”, un 2005 e un 2006.

Al termine di un match tiratissimo, concluso al supplementare con un decisivo canestro dalla lunetta del giovanissimo Regoli, il viareggino Alessandro Albizzi è stato premiato come MVP della finale.

Grande soddisfazione per i 4 ragazzi, amici dentro e fuori dal campo, dopo una due giorni esaltante di basket in riva al mare, nella bella cornice di Roseto degli Abruzzi, con squadre provenienti da tutta Italia.