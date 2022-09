Tante offerte di lavoro a Empoli e Santa Croce: come candidarsi

Rientrati tutti dalle ferie? Bene, è il momento di controlare come ogni settimana le offerte di lavoro nell'ambito dell'Empolese Valdelsa e non solo. Ogni lunedì gonews.it viene incontro a chi non ha la fortuna di avere un lavoro con la vetrina degli annunci di lavoro dell'agenzia Synergie Italia - filiale di Empoli, in esclusiva su gonews.it.

MECCANICO AUTO ESPERTO

La risorsa si occuperà delle riparazioni in autonomia del parco auto usate. Il candidato ideale ha maturato esperienza nella mansione di meccanico/a auto e moto in concessionaria o officina meccanica.

Luogo di lavoro: Empoli

synergie.intervieweb.it/jobs/meccanico-auto-esperto

ADDETTI ALLA GEMATA E SPRUZZO

Le risorse, inserite nel reparto rifinizione, si occuperanno di:

- spruzzatura delle pelli e miscelatura dei colori,

- eseguire gli ordini della macchina, quali piazzarla, prepararla prima della partenza del turno e pulirla,

- manutenzione del macchinario.

Luogo di lavoro: Santa Croce sull’Arno

synergie.intervieweb.it/jobs/addetti-alla-gemata-e-spruzzo

ADD. ALLA MANUTENZIONE MECCANICA INDUSTRIALE

La risorsa si occuperà di manutenzione preventiva, programmata e straordinaria su macchine per la pulizia industriale.

La manutenzione si svolgerà c/o le aziende clienti che la risorsa raggiungerà con il mezzo aziendale.

Per questa posizione si ricerca una risorsa che abbia maturato anche una minima esperienza in ambito della manutenzione meccanica.

Sarà considerato requisito preferenziale, il possesso di uin diploma di perito meccanico o elettrotecnico.

Luogo di lavoro: Empoli

synergie.intervieweb.it/jobs/add-alla-manutenzione-meccanica-industriale

ADD. TESORERIA ACCENTRATA

La risorsa dovrà occuparsi della tesoreria mediante l'utilizzo di Doc Finance e il gestionale SAP. Si occuperà inoltre dell'accentramento delle risorse finanziarie in entrata e uscita (cashpooling). Si ricerca una risorsa che abbia maturato una solida esperienza nella medesima mansione, che sappia lavorare in team e che provenga da un percorso di studi di tipo economico.

Luogo di Lavoro: Empoli

synergie.intervieweb.it/jobs/add-tesoreria-accentrata

GEOMETRA DI CANTIERE

La risorsa si occuperà di conduzione di lavori edili, programmazione delle attività di cantiere, contabilizzazione delle opere ed approvvigionamento materiali e forniture.

I candidati ideali possiedono i seguenti requisiti:

-diploma di geometra

-esperienza consolidata nella mansione maturata sia presso ufficio sia presso cantieri

Luogo di lavoro: Empoli

synergie.intervieweb.it/jobs/geometra-di-cantiere

