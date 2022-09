A Lorenzana taglio del nastro per la scuola rinnovata e più sicura

A Lorenzana bambine e bambini torneranno tra i banchi in una scuola più sicura dal punto di vista sismico e più rispettosa dell’ambiente grazie al basso consumo energetico.

Si è svolta oggi pomeriggio, la cerimonia di inaugurazione della rinnovata primaria “Jacopo da Volterra” nel centro storico della frazione di Crespina Lorenzana (Pi), che negli ultimi tempi è stata interessata da lavori di ristrutturazione per adeguamento alla normativa sismica e per interventi di efficientamento energetico sugli impianti di riscaldamento e per la coibentazione. Altri interventi sul plesso, risalente agli anni ‘60, hanno riguardato gli spazi del resede esterno con la modifica dell'ingresso e della rampa di accesso per una migliore fruibilità della scuola da parte di utenti diversamente abili. Realizzato poi il cablaggio per la rete internet in tutte le stanze e gli spazi, mentre la nuova configurazione degli impianti consentirà la gestione domotica e da remoto dell'intera struttura.

Alla cerimonia di oggi pomeriggio, preceduta da una visita nei rinnovati locali dell’edificio, hanno partecipato, oltre al sindaco di Crepina Lorenzana, anche il presidente della Regione e l’assessora all’istruzione, che hanno voluto sottolineare la centralità delle politiche per l’istruzione della giunta regionale e hanno ringraziato sinceramente l’amministrazione comunale perché investire sulla scuola significa investire sul futuro.

Le opere, dal costo complessivo di 472 mila euro, sono state realizzate anche grazie a 318 mila euro di risorse regionali.

Fonte: Regione Toscana