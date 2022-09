A Prato 'Prova lo sport' raddoppia: 86 corsi e due serate di gioco nell'arena della Palla Grossa

‘Prova lo sport’ raddoppia. Quest’anno il classico appuntamento promosso dal Centro Giovanile di Formazione Sportiva per fare avvicinare bambini e ragazzi alle nuove discipline sportive si sdoppia. Domani e giovedì, infatti, le prove gratuite per bambini e ragazzi si terranno in uno spazio inusuale: l’arena della Palla Grossa in piazza del Mercato Nuovo. Dal 19 al 30 settembre, invece, l’appuntamento è quello classico in tutte le palestre del territorio con le quali il Cgfs collabora, per un totale di 86 corsi.

Ma andiamo per ordine. Il primo appuntamento, come detto, è in piazza del Mercato Nuovo. Negli spazi della Palla Grossa domani e giovedì dalle 20.30 alle 22 i più piccoli, dai 3 ai 16 anni, potranno provare gratuitamente le attività del Multisport, accompagnati dalla conduzione e dall’animazione di educatori sportivi qualificati. Le discipline previste sono il beach volley per i ragazzi e momenti dedicati alla ginnastica e ai percorsi di motricità per i più piccoli. Non solo. Ci sarà la possibilità di effettuare danza, hip hop, giocare con i palloni da basket e simulare percorsi riadattati sulla sabbia. In più ci sarà pure uno spazio riservato al judo. Nell'arena saranno presenti alcune associazioni che collaborano col Cgfs: il Futsal Prato per il calcio a 5, il Sub Prato per la presentazione delle attività di apnea e subacquea.

A fianco della pratica sportiva il Cgfs fornirà anche informazioni su tutte le discipline del Multisport e sul programma di attività outdoor per il nuovo anno: i corsi di pesca sportiva in collaborazione con la Fipsas, lo skateboard, l’educazione cinofila, le escursioni e le esperienze all’aria aperta. Ci sarà anche uno stand dell’ufficio iscrizioni per potere prenotare il proprio posto ai corsi di nuoto del Cgfs. Uno spazio sarà pure riservato alle famiglie dei bambini: sugli spalti da mille posti complessivi potranno guardare dal vivo i progressi dei loro figli.

Si passa poi al secondo appuntamento col ‘Prova lo sport’ targato Cgfs. I vecchi iscritti sono già stati convocati per domani nelle rispettive palestre per confermare la propria iscrizione ai corsi. Chi vuole cambiare disciplina oppure i nuovi arrivati avranno due lezioni gratuite da potere effettuare dal 19 al 30 settembre. Il programma è riservato a bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni. Le discipline sono pallavolo, minibasket, ginnastica, danza, hip hop, scherma, calcio a 5, skateboard, judo e karate. Per i più piccoli ci sarà il ‘Giocosport’ che comprende gioco palla, gioco gym, gioco danza e gioco lotta.

Per sapere orari e giorni dei corsi consultare il sito www.cgfs.it nella sezione ‘Prova lo sport’. Chi è interessato si può direttamente presentare al corso e alla palestra scelta. Qui gli istruttori forniranno tutte le informazioni necessarie e indirizzeranno i bambini verso l’ufficio iscrizioni di via Roma o verso le iscrizioni on line.

“Il Prova lo sport è un’iniziativa ormai consolidata negli anni – spiega Daniela Pecchioli, responsabile del Multisport Cgfs -. Vuole essere un’opportunità per bambini e ragazzi di conoscere i vari sport e decidere quale praticare. I corsi sono gestiti dai nostri insegnanti, qualificati con laurea in scienze motorie e/o tesserini delle varie federazioni sportive, specializzati nel settore giovanile”. Ricordiamo che per iscriversi è necessaria la certificazione medica per attività sportiva non agonistica (dai 6 anni compiuti in su).

‘Prova lo sport’ rientra nel più complessivo progetto di ‘Prato Sinergy Multisport che lega la programmazione del Cgfs a quella delle società sportive convenzionate del territorio. Per questa stagione sono stati confermati gli accordi con le seguenti società di volley: Pvp Pallavolo Prato, 29 Martiri, Volley Viaccia, Volley Prato, Vintage Volley, Volley Vernio. Per il basket: Pallacanestro 2000 Dragons, Pfp e Montemurlo Basket. Per la ginnastica Arcobaleno Prato e per la scherma la Scherma Prato. “All’orizzonte – aggiunge Pecchioli – ci sono nuove progettualità realizzate con altre società del territorio pratese. New entry nel progetto ‘Prato Sinergy Multisport’ è il progetto danza che vede la nuova convenzione con Opusdanza. E ancora il progetto di arti marziali che vede realizzati accordi con la società Arca e con Kyu Shin Ryu Prato. Infine la convenzione per il calcio a 5 col Futsal Prato. In cantiere ci sono pure altri progetti e convenzioni da realizzare. Il Cgfs è quindi pronto per ripartire con entusiasmo e divertimento, e a dare un’offerta ai giovani pratesi per una pratica sportiva che miri a formare ed educare le nuove generazioni”.