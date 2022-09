Apple Pie da Certaldo si 'laurea' a San Marino come migliore dei Terrier

Un altro grande successo per Apple Pie, il cane West Higland White Terrier di proprietà di Massimiliano Cameli e Cristina Agnorelli di Certaldo.

Apple Pie ha partecipato alla due giorni di gare internazionali, con cani e giudici provenienti da ogni parte d'Europa che prevedevano due esposizioni Internazionali con in palio i Cacib della Federazione Internazionale Canina, due nazionali ed una speciale con in palio i CAC per il campionato Sanmarinese.

Apple Pie è riuscita nella fantastica impresa di aggiudicarsi in tutte e 5 le manifestazioni il "Migliore di Razza" in piu nell' Internazionale del sabato è riuscita a salire sul podio del raggruppamento dei vincitori di tutte le razze terrier, conquistando un fantastico 2°posto e laureandosi "Gran campione di San Marino"

Apple Pie ha gia conquistato molti titoli e riconoscimenti in Italia, Slovenia, Croazia, San Marino e Principato di Monaco portando in alto la cinofilia di Certaldo e tutta la Valdelsa.

Apple Pie è stata allevata dalla pratese Monica Banci, preparata per le competizioni dalla Grossetana Elisabetta Biribò ed è condotta nei ring dal reggiano Giuseppe Corradini.