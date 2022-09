Apre uno sportello del Movimento Consumatori a Santa Croce

Il Movimento Consumatori ha aperto uno nuovo sportello di consulenza a Santa Croce sull'Arno presso la sede dell'Unione Inquilini.

In particolare, il suddetto ufficio si trova in corso Mazzini, 53 a Santa Croce ed in questa fase sarà possibile ricevere una consulenza previo appuntamento.

I settori toccati dalla associazione sono i più vari con possibilità di assistenza e consulenza in ambito:

legale e commerciali

banche ed assicurazioni

multe e sanzioni amministrative

cartelle esattoriali

ingiunzioni di pagamento

fatture per la fornitura di gas, acqua, luce, telefonia e pay tv

procedure di mediazione e conciliazione

procedure corecom

Verbali accertamento Agenzia entrate,

Verifica mutui e leasing

Sinistri stradali

Risarcimento danni

Protezione del patrimonio

successioni

sportello stranieri

Per prendere appuntamento sarà possibile chiamare al numero di tel 331 3447072.