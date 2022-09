Una Peugeot ha preso fuoco allo svincolo di accesso in autostrada A12 sulla Fi-Pi-Li, all'altezza di Stagno (Collesalvetti), nella mattinata di oggi. Sul posto i vigili del fuoco di Livorno e la polizia stradale, che ha chiuso il tratto e disposto la deviazione temporanea per il traffico. Non ci sono persone coinvolte.