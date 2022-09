Bersagliata Cucchi per il no all'ampliamento di Peretola

Tutti contro Cucchi. La candidatura per Alleanza Verdi e Sinistra nel collegio uninominale del Senato in Toscana di Ilaria Cucchi è stata una mossa che ha spiazzato la politica in Toscana, ma dopo la sua visita al carcere di Sollicciano (tema a lei caro per la sorte infausta toccata purtroppo al fratello Stefano) è un altro il tema che ha alimentato la discussione pubblica. Parliamo dell'aeroporto di Firenze Peretola, da anni al centro di un ampliamento con una nuova pista.

"La nostra idea dell'aeroporto di Firenze è che non si tocca, che non può essere ampliato, e andremo avanti su questa linea. Io sono romana, non abito a Firenze, non abito in Toscana - ha osservato, parlando con i cronisti - ma mi vedrete molto spesso sia in questi giorni che dopo, perché se ho deciso di sposare questa battaglia, questa candidatura, è perché ci credo, perché ho dei temi da portare avanti e voglio farlo in concreto".

In serata poi la retromarcia: "Sul tema dell'aeroporto si vuole trovare un modo" per dire che c'è attrito "nella coalizione. In realtà come ho già detto è un tema delicato, su cui l'alleanza esprime grande sensibilità e su cui è necessario un coinvolgimento largo e partecipato del territorio e degli amministratori coinvolti per arrivare ad una soluzione condivisa".

I principali rivali (dal Terzo Polo con la sfidante Stefania Saccardi al centrodestra con Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia, favorevoli alla pista) hanno subito colto la palla al balzo rivendicando la non coerenza del Partito Democratico e del centrosinistra che a livello regionale (Eugenio Giani su tutti) porta avanti il progetto della nuova pista ma poi a livello locale (il candidato Emiliano Fossi ai tempi della fascia da sindaco di Campi Bisenzio, il sindaco di Sesto Fiorentino Lorenzo Falchi) si esprime in maniera contraria.

Sul tema, ha aggiunto Giani, Ilaria Cucchi, "sul momento mi ha fatto arrabbiare perché non si fa così. L'aeroporto è uno degli obiettivi fondamentali della mia azione di Governo, ci lavoro da sempre, da quando sono stato insediato, ma anche nei ruoli che prima ho svolto".

“Su Peretola abbiamo una posizione chiara che portiamo avanti da anni, insieme a cittadini e comitati. Siamo per una linea ferroviaria veloce dedicata tra Pisa e Firenze, un collegamento rapido che in 25 minuti colleghi le due città, rendendo davvero un servizio ai cittadini", così invece i candidati del M5S Andrea Quartini e Riccardo Ricciardi.

Elia Billero