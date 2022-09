Calendario elettorale pieno di incontri per i candidati Pd nell'Empolese Valdelsa

Si intensificano gli appuntamenti e le iniziative della campagna elettorale del Partito democratico dell’Empolese Valdelsa:

domani, mercoledì 14 settembre, volantinaggi ai mercati di Vinci, a Limite sull’Arco con Caterina Biti Caterina Biti, candidata al collegio plurinominale del Senato e a Certaldo con Emiliano Fossi, candidato al collegio uninominale Camera dei Deputati.

A Fucecchio volantinaggio al gazebo davanti alla Coop di via Fucecchiello.

Fossi oltre al mercato di Certaldo, sarà in visita alla Croce rossa e poi andrà alla panchina arcobaleno installata dal Comune. Alle 15.00 sarà al circolo Bastione di Castelfiorentino per un incontro con cittadini e associazioni, alle 16.30 a Gambassi Terme per un incontro con il sindaco Paolo Campinoti e poi per un giro nel centro del paese, alle 19 aperitivo a Montaione con Susanna Cenni.

Alle 18.30 al Green bar di Empoli incontro organizzato dai giovani democratici con Laura Sparavigna, consigliera comunale di Firenze, e Lucrezia Iurlaro, presidente associazione Ora tocca a noi, un dialogo sui diritti dei lavoratori.

Alle 19 Biti e Dario Parrini, capolista toscano per il Pd al Senato ospiti di un aperitivo a Montespertoli, poi alle 20.30 apericena al circolo Arci di via Roma a Cerreto Guidi.

Alle 21.30 assemblea pubblica al circolo di Vitolini.

Giovedì 15 settembre volantinaggio al mercato di Empoli con Biti e Parrini. Alle 21.30 assemblea pubblica alla casa del popolo di Vinci.

Venerdì 16 settembre volantinaggio al mercato di Montaione con Parrini, alle 16 Fossi incontrerà la Spi-Cgil alla camera del lavoro di Empoli.

Alle 19 al Torrione di Santa Brigida aperitivo organizzato dal Pd Empolese Valdelsa con i candidati Caterina Biti, Simona Bonafè, Federico Ignesti Emiliano Fossi, Dario Parrini. Per prenotazioni 3339654737.

Fonte: Pd Empolese Valdelsa