Caro energia, Nardella: "Piscine di Firenze a rischio stop"

Una Giunta urgente per domani per esaminare l'emergenza di tutte le piscine della città, prossime alla chiusura per il caro energia. Lo annuncia su Twitter il sindaco di Firenze Dario Nardella, che specifica che"senza un ulteriore intervento immediato e forte del Governo le città italiane saranno in ginocchio in pochi giorni".

"Il Comune di Firenze - ha aggiunto - ha già previsto 2,5 milioni di euro di investimenti per impianti a energia rinnovabile che abbattono i costi dei consumi fino al 70%. Ma ora occorrono misure urgenti nel breve periodo per scongiurare le chiusure".