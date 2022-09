Contributo affitto a Bagno a Ripoli, bando integrativo riservato ad alcune categorie

L'amministrazione comunale di Bagno a Ripoli informa che fino alle ore 12 di venerdì 7 ottobre sarà possibile presentare domanda per il bando integrativo per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione anno 2022, riservato esclusivamente ai nuclei familiari in possesso di attestazione Isee compreso tra € 16.500,01 e € 35.000,00 che dichiarino di aver subito, anche in ragione dell’emergenza Covid-19, una perdita di reddito superiore al 25%.

La perdita di reddito del 25% deve essere certificata tramite la presentazione di ISEE corrente, o in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2022 (redditi 2021) e 2021 (redditi 2020), da allegare in sede di presentazione della domanda.

Non possono presentare domanda per il presente bando coloro che hanno già presentato domanda per il contributo affitto anno 2022 e coloro che, pur non avendo presentato domanda, non rientrano nella suddetta categoria.