Comune di Montemurlo, acquisita l'edicola in piazza Donatori di Sangue

Il Comune di Montemurlo è il nuovo proprietario dell'edicola di piazza Donatori di Sangue. Il consiglio comunale ieri, 12 settembre, ha infatti dato il via libera all'accettazione della proposta di cessione gratuita dell’edicola da parte della ditta “Quadrifoglio” e stamattina l'atto di donazione è stato formalizzato davanti al notaio. L' edicola è stata attiva per molto tempo nel centro di Montemurlo, prima in piazza della Libertà e poi, dopo l'inizio dei lavori per il nuovo centro cittadino, è stata spostata nella collocazione attuale in piazza Donatori di sangue sul lato della scuola dell'infanzia di Novello. L'attività, chiusa da inizio anno, è in fase di liquidazione ed aveva la necessità di rimuovere il chiosco. Da qui l'idea di cedere il bene al Comune per non disperdere la possibilità di attivare un servizio importante per la comunità. Il sindaco quindi ha accolto favorevolmente l’offerta, ritenendo l'edicola di interesse collettivo ed ha sottolineato che con questa operazione si amplia l’offerta degli spazi da mettere a disposizione dei cittadini.

La vendita di giornali e quotidiani rappresenta un servizio molto importante per la comunità ma purtroppo negli ultimi anni, con l'avvento del digitale, la crisi della carta stampata e l'aumento dei costi, molte edicole sono state costrette a chiudere. Prossimamente il Comune di Montemurlo pubblicherà un bando per cercare d'individuare un nuovo gestore per l'edicola. Se l'avviso dovesse andare deserto, il Comune penserà a collocare nel chiosco servizi pubblici d'interesse collettivo. Il sindaco conclude sottolineando che la collocazione dell'edicola Quadrifoglio è funzionale all'amministrazione e alla collettività, perché si trova in posizione centrale a pochi passi dal municipio e dal nuovo parco urbano che sta nascendo nell'ex campo sportivo.

Fonte: Comune di Montemurlo - ufficio stampa