Fondo edifici di culto, Schmidt riconfermato presidente

Con decreto del ministro dell'Interno è stato rinnovato il consiglio di amministrazione del Fondo edifici di culto. Il direttore delle Gallerie degli Uffizi di Firenze Eike Schmidt è stato riconfermato presidente. Ricoprirà la carica per ulteriori quattro anni insieme agli attuali componenti che sono stati tutti riconfermati:

Biancamaria D’Agostino e Pietro Di Natale, designati dal ministro dell’interno;

Lucia Foti, designata dal ministero delle Infrastrutture e mobilità sostenibili;

Esmeralda Valente, designata dal ministero della Cultura;

Don Renato Tarantelli Baccari, Andrea Bettetini e Marcello Volpe designati dalla Conferenza episcopale italiana.

Come previsto dalla norma, i componenti del consiglio di amministrazione possono essere nominati solo per due mandati consecutivi (art.26 del DpR 13 gennaio 1987 n.33). Il precedente organo collegiale aveva terminato il suo mandato il 9 agosto scorso.

Il commento di Schmidt: "È un grande onore e una grande responsabilità, servire lo Stato in questo ruolo, proprio in un momento cruciale come questo. Il Pnrr infatti offre la possibilità di utilizzare più di 500 milioni di euro per mettere in sicurezza l'inestimabile patrimonio storico, artistico, religioso e culturale delle oltre 800 chiese curate dal Fondo Edifici di Culto. Continuerò a lavorare e a svolgere i miei compiti come ho fatto in questi anni, con il massimo impegno e la massima dedizione possibile".

Fonte: Ufficio stampa