Fortissimissimo Metropolitano torna a Empoli, 4 concerti gratuiti

A partire da domenica 18 settembre tornano i concerti di Fortissimissimo Metropolitano 2022 a Empoli. La rassegna, promossa dagli Amici della Musica di Firenze in collaborazione con il Centro Studi Musicali “Ferruccio Busoni” di Empoli, con il patrocinio e contributo della Città Metropolitana di Firenze, darà spazio ai migliori giovani talenti della musica classica nazionale, con quattro appuntamenti che proseguiranno fino a domenica 2 ottobre.

L’inaugurazione, domenica 18 settembre, alle 18, al Cenacolo degli Agostiniani, via dei Neri, a ingresso libero con prenotazione obbligatoria su www.eventbrite.it, vedrà protagonista la pianista Beatrice De Maria, che eseguirà il Carnaval op. 9 di Robert Schumann e la Sonata in Si min S 178 di F. Liszt.

Figlia d’arte, Beatrice De Maria si avvicina allo studio del pianoforte sin da piccolissima prendendo le prime lezioni dalla madre. Successivamente, studia con Paolo Ponzecchi e, a dieci anni, diventa allieva di Enrico Stellini alla Scuola di Musica di Fiesole. Il suo grande talento la porta già all’età di sei anni a vincere il primo concorso. A questo seguono altre numerose affermazioni in concorsi nazionali e internazionali fra i quali, nel 2019, il Primo Premio al Concorso Riviera Etrusca di Piombino, il Primo Premio al Concorso Internazionale “Premio Crescendo” di Firenze e il Primo Premio assoluto al Concorso Internazionale “Città di Padova”.

Durante il suo percorso di studi alla Scuola di Musica di Fiesole è risultata vincitrice di due borse di studio e nel 2018, l’allora direttore della Scuola, il Maestro Alain Meunier, la sceglie per eseguire con l’Orchestra “V. Galilei” il Concerto K. 467 di Mozart.

Ha potuto beneficiare in numerose occasioni dei consigli e del sostegno di una grande pianista quale Maria Tipo. Dal 2020 segue il corso di perfezionamento di Andrea Lucchesini presso la Scuola di Musica di Fiesole, corso che frequenta parallelamente al corso ordinario di Triennio con Enrico Stellini.

Per partecipare al concerto, ad ingresso libero, è obbligatoria la prenotazione, da effettuarsi tramite Eventbrite seguendo le indicazioni su: www.amicimusicafirenze.it

Il link diretto per la prenotazione è: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-fortissimissimo-metropolitano-2022-empoli-388547063727 .

GLI ALTRI CONCERTI - Fortissimissimo Metropolitano proseguirà con il secondo concerto la settimana successiva. Domenica 25 settembre, sempre alle 18, al Cenacolo degli Agostiniani, si esibirà il Quartetto di Fisarmoniche del Conservatorio “L. Cherubini” di Firenze, formato da Anna Bodnar, Giuseppe De Nitto, Péter Kiss e Irene Squizzato, che proporrà un programma vario che spazia da Bach a Piazzolla.

Sabato 1 ottobre sarà la volta del Quartetto Alpha, quartetto di sassofoni formato da Tiziana Maccherini, Cristiana Deluca, Matteo Brandini e Gabriele Nardoni. Per loro in programma Rivier, Bizet (con la Suite sui temi della Carmen), un autore contemporaneo come Jenkins e incursioni nel tango di Piazzolla e nel repertorio classico che strizza l’occhio al jazz con Bolling e Gershwin. Domenica 2 ottobre la rassegna si chiude con un altro giovane talentuoso pianista, il pugliese Federico Pische, che suonerà Chopin e Rachmaninov.

Informazioni

csmfb@centrobusoni.org

9571 711122 / 373 7899915

Centro Studi Musicali “Ferruccio Busoni”

P.zza della Vittoria 16 - 50053 Empoli

PROGRAMMAZIONE FORTISSIMISSIMO METROPOLITANO A EMPOLI

Con il patrocinio della Città Metropolitana di Firenze

In collaborazione con il Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni di Empoli

Domenica 18 settembre - ore 18 Cenacolo degli Agostiniani, Empoli

BEATRICE DE MARIA pianoforte

Musiche di Schumann e Liszt

Domenica 25 settembre - ore 18 Cenacolo degli Agostiniani, Empoli

PÉTER KISS, ANNA BODNAR, IRENE SQUIZZATO,

GIUSEPPE DE NITTO fisarmoniche

Musiche di Hermann, Bach, Bedetti, Fugazza, Piazzolla

In collaborazione con la classe di fisarmonica di Ivano Battiston al Conservatorio Cherubini di Firenze

Sabato 1 ottobre - ore 18 Cenacolo degli Agostiniani, Empoli

QUARTETTO ALPHA

Tiziana Maccherini sax soprano

Cristiana Deluca sax contralto

Matteo Brandini sax tenore

Gabriele Nardoni sax baritono

Musiche di Rivier, Bizet, Piazzolla, Bolling, Gershwin

Domenica 2 ottobre - ore 18 Cenacolo degli Agostiniani, Empoli

FEDERICO PISCHE pianoforte

Musiche di Chopin e Rachmaninov

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa