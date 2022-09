Forza gli armadietti dello spogliatoio dell'ospedale, denunciato

Si aggirava ieri mattina negli spogliatoi dell'ospedale San Donato di Arezzo, all'arrivo dei militari chiamati dagli operatori sanitari è stato trovato mentre voleva forzare un armadietto per rubare all'interno. Per questo un 36enne aretino è stato denunciato per tentato furto e possesso ingiustificato di chiavi o grimaldelli. L'uomo era già gravato da precedenti dello stesso tipo. Durante la perquisizione è stato trovato don una pinza e un cacciavite. Altri due armadietti erano stati forzati, senza che fosse però stato rubato niente dall'interno.