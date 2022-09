Incendio di fabbrica tessile a Prato, 40 vigili del fuoco a lavoro

#Prato, otto squadre di #vigilidelfuoco, con rinforzi provenienti dai comandi di Firenze, Pistoia e Lucca, sono impegnate dalle 3:30 per un #incendio in un’azienda tessile. Fiamme sotto controllo, operazioni di spegnimento in corso [#13settembre 9:00] pic.twitter.com/eXrPhQWiM2 — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) September 13, 2022

I Vigili del fuoco del comando di Prato sono intervenuti dalle 3:30 di questa notte nel comune di Prato in Via della Gora del Pero, per un incendio di un edificio industriale adibito alla produzione tessile.

Per far fronte all'incendio generalizzato, sono state inviate in supporto squadre e autobotti provenienti dai comandi di Firenze, Pistoia e di Lucca.

Sul posto sono a lavoro 5 squadre per un totale di 40 unità e 13 automezzi di cui 6 autobotti e 2 autoscale