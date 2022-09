Ledal Bag, convocati in Regione i vertici dell'azienda

Si terrà domani a Palazzo Strozzi Sacrati aFirenze il primo incontro con i vertici della Ledal Bag di Dicomano (Fi), azienda da tempo operante sul territorio mugellano nel settore della pelletteria, che la scorsa settimana, senza alcun preavviso, ha cessato la produzione e aperto la procedura di licenziamento collettivo per tutti i 34 lavoratori, molti dei quali donne.

Lo ha annunciato oggi pomeriggio il consigliere del presidente della Regione per il lavoro e le crisi aziendali, che ha partecipato, assieme a funzionari di Arti (Agenzia regionale toscana per l’impiego) e dell’Unità regionale di crisi per le vertenze aziendali, all’assemblea con lavoratori e lavoratrici promossa dall’amministrazione comunale nella Sala consiliare del Comune di Dicomano.

All’assemblea, erano presenti, oltre al sindaco, di Dicomano, la quasi totalità dei dipendenti che rischiano il licenziamento e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali.

Nel corso della riunione, il consigliere del presidente ha illustrato la posizione della Regione sulla vicenda, ovvero l’impegno a trovare una soluzione per salvare i posti di lavoro e garantire la continuità produttiva.

Riguardo all’incontro convocato per domani, la titolare dell’azienda ha assicurato la presenza propria e quella dei consulenti.