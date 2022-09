Libri, in Biblioteca la rassegna “Scandicci scrive”

Riparte alla Biblioteca di Scandicci (via Roma 38/a) la rassegna “Scandicci scrive” dedicata alla presentazione di libri di autori locali. Gli appuntamenti di settembre 2022 sono sabato 17 alle 17, con “La Classe di f...erro” di Massimo Berni (Mauro Pagliai Editore, 2022), e sabato 24 alle 17 con “Oltre il ruvido guanto del passato” di Duccio Corsini (Editoriale Giorgio Mondadori, 2019).

Ingresso libero. Per informazioni La Biblioteca di Scandicci, via Roma 38/a, 0557591.860/861.

Sabato 17 settembre, ore 17, Massimo Berni presenta il suo libro “La classe di f...erro Cronache liceali” (Mauro Pagliai Editore, 2022), è un romanzo autobiografico “nel quale si ricostruisce il percorso quinquennale della mitica sezione F, la classe che egli stesso ha frequentato nel particolare contesto storico della seconda metà degli anni ‘70: sul filo dei ricordi rivivono i compiti in classe, le gite, i professori e gli studenti, dagli esordi fino alla Maturità. Interverranno, oltre all'autore, Sergio Innocenti, Emanuela Fratini e Antonio Pagliai della casa editrice Mauro Pagliai Editore

Sabato 24 settembre, ore 17, Duccio Corsini presenta il suo “Oltre il ruvido guanto del passato” (Editoriale Giorgio Mondadori, 2019), “un libro in cui si fondono solitudine, splendore della natura, amicizia sincera e amore, che l’autore considera valori salvifici dell’esistenza”. “Enzo, deluso dalla vita, si allontana da qualsiasi rapporto sociale scegliendo come rifugio-abitazione una capanna di fortuna situata lungo il mare. Mare dal quale di nuovo prende forza e vigore, fosse solo anche grazie a un bagno nell’acqua salata, idealmente riconducibile al liquido amniotico. Il protagonista ritrova per caso due amici che gli offriranno silenziosamente aiuto facendogli risalire la china della socialità. Ma a rendere il ‘... il ruvido guanto del passato’ meno graffiante sarà il sopraggiungere dell’amore. Un amore dall’aspetto sensuale, ma al contempo, solare e solido, che viene descritto dall’autore con eleganza e considerato nella sua più fulgida vivezza, atto a salvare anima e corpo del protagonista”. Il volume è impreziosito dai disegni al tratto dell’artista Giorgio Peduzzi. Interverranno, oltre all'autore: Lia Bronzi, ed Enrico Taddei, letture a cura di Andrea Pericoli.

