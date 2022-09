Lirica e jazz in piazza a Limite sull'Arno

Mercoledì 14 settembre alle 21.15 in Piazza Fucini andrà in scena “"La stagione dei fiori- Una piccola Bohème per grandi sognatori", spettacolo del Maggio Musicale Fiorentino dedicato all’opera “La Bohème” di Giacomo Puccini.

Il pubblico sarà coinvolto in una sarabanda di gag e accelerazioni narrative che raccontano non solo l’opera di Puccini, ma anche la vita di uno dei più grandi compositori della storia.

Attori: Gabriele Zini e Chiara Casalbuoni; cantanti: Mimì (soprano) Caterina Meldolesi, Rodolfo (tenore) Alfonso Zambuto; Maestro concertatore e direttore Pietro Mazzetti; regia e scrittura scenica Manu Lalli; scene Roberta Lazzeri realizzate dal Laboratorio scenografico del Teatro del Maggio; Orchestra Cupiditas.

Per gli amanti del jazz, giovedì 15 settembre, alle 21.15 si esibirà il “Pucci Jazz Quartet”. Il gruppo jazz farà la sua esibizione a bordo dell’imbarcazione “La Nave” che nel periodo estivo fa la spola dalla sponda di Limite sull’Arno a quella di Tinaia.

A bordo dell’imbarcazione, in mezzo al fiume, la band, formata da Andrea Gheri - sax e clarinetto, Francesco Pucci – chitarra, Daniele Bianconi – contrabbasso e Francesco Lazzeri – batteria, proporrà classici della musica jazz internazionali e italiani.

La performance musicale potrà essere seguita dal lungarno Trento e Trieste, Limite sull’Arno

Fonte: Comune di Capraia e Limite - Ufficio stampa