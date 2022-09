Mukki Firenze, alla elezioni Rsu grande risultato della Uila-Uil: eletti 2 delegati su 4

“Tre anni fa siamo tornati nella RSU della Mukki con un delegato e da allora siamo sempre cresciuti: il risultato di oggi lo conferma e ci dà la motivazione giusta per affrontare le sfide future. Alessio Giudice, già delegato, ha ricevuto il maggior numero di consensi. Al suo fianco Pasquale Cosco, secondo eletto, e Luigi Laserpe che ringraziamo per essersi messo in gioco e per l’impegno. La squadra Uila porta a casa 53 preferenze su 117 voti validi, un risultato straordinario!”

È quanto ha dichiarato il segretario generale della Uila Uil Toscana Eleonora Tomba in merito al rinnovo della RSU svoltosi nei giorni 9 e 12 settembre scorsi nello stabilimento Centrale del Latte d’Italia di Firenze (ex Mukki) che conta 149 dipendenti.

"È una soddisfazione per tutti”, dice Udirica Fabbri, della segreteria territoriale, “ringraziamo le lavoratrici e i lavoratori per la fiducia che ci hanno accordato e che ci impegneremo a non deludere. Con questo voto abbiamo raccolto una richiesta precisa dalle persone: siamo consapevoli che ci aspetta un compito impegnativo, tenuto conto che operiamo all'interno di un grande gruppo quotato in borsa".

Fonte: UIL Toscana Ufficio Stampa