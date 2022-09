Investita in bici sulla via Sarzanese Valderaa Pietrasanta. Questa mattina non c'è stato nulla da fare per una donna, che è morta dopo i gravi traumi riportati dall'incidente con un altro veicolo. Il decesso è stato constatato durante il trasferimento in ambulanza all'ospedale Versilia di Camaiore. Sul posto sono intervenuti il 118 e la polizia municipale per i rilievi dell'incidente.