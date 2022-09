Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori, gli eventi dell'Università di Siena e Università per Stranieri

Torna il 30 settembre l’appuntamento con la Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori, la manifestazione che mira a portare la ricerca più vicina al grande pubblico.

Bright-Night 2022 è il titolo di questa edizione, che sarà l’occasione per presentare i progetti di ricerca in tutti i campi della scienza e del sapere, con un focus specifico sulla sostenibilità e sulle sfide sociali, attraverso un programma ricco e inclusivo di eventi aperti al pubblico.

Le iniziative si terranno l’ultimo venerdì di settembre in tutta la Toscana, in contemporanea con quelle di altre istituzioni di Paesi europei.

Gli appuntamenti che coinvolgono gli atenei senesi, Università di Siena e Università per Stranieri, si terranno a Siena, Arezzo, Grosseto, San Giovanni Valdarno e Castelnuovo Berardenga.

Dimostrazioni, esperimenti, laboratori, mini-conferenze, documentari e visite guidate e appuntamenti musicali animeranno le vie e le piazze e apriranno i luoghi della ricerca al pubblico.

A Siena le attività si terranno in molte sedi sparse per la città: palazzo del Rettorato, Logge del Papa, Santa Chiara Lab, Prato di Sant’Agostino, sede San Francesco, sede Mattioli, Orto Botanico, sede Sperandie, sede San Niccolò, Biblioteca Fieravecchia, Sinagoga di Siena, Accademia dei Fisiocritici, piazza Postierla e Tartarugone.

All’Università di Siena le iniziative si apriranno alle ore 15 con il PHD Graduation Day, un momento di celebrazione per i dottori di ricerca che hanno conseguito il titolo nell’ultimo anno. È previsto l’intervento dello scrittore Marco Malvaldi.

Gli incontri dell’Università per Stranieri di Siena avranno inizio alle 15 al Tartarugone di Piazza del Mercato e saranno mirati ad approfondire diverse lingue e culture, l’utilizzo e le possibilità offerte dalle nuove tecnologie e dalla scienza, aspetti e curiosità della lingua e della cultura italiana.

Fra le numerose attività del programma congiunto si segnala l’appuntamento, nell’Aula Magna del Rettorato alle ore 17.30, con Franco Malerba, il primo astronauta italiano, che parlerà sul tema “New Space Economy: un momento di trasformazione dal governo e dalla difesa ai servizi commerciali e all'imprenditoria privata”. L’evento è una collaborazione dei due atenei e l’Associazione Tour4EU.

Gli appuntamenti dell’Università di Siena si terranno, oltre che a Siena, anche ad Arezzo, Grosseto e San Giovanni Valdarno, mentre gli appuntamenti dell’Università per Stranieri di Siena si terranno anche presso il Museo del Paesaggio di Castelnuovo Berardenga.

L’intensa giornata non finirà prima di notte fonda, con eventi musicali organizzati dai due atenei.

In collaborazione con l’Associazione Siena Jazz alle ore 19 al Tartarugone di Piazza del Mercato, si terrà il concerto del “Guglielmo Santimone Trio”, con un repertorio di standards della tradizione jazz e alcuni brani originali.

Alle ore 20, presso la Fortezza Medicea, è previsto l’appuntamento musicale con DJ Ralf che animerà un dj set. La performance sarà preceduta dal set del Dj senese Antonio Marki.

Un altro appuntamento musicale è previsto, con inizio alle ore 21, dall’altra parte della città al Prato di Sant’Agostino. Ad esibirsi sarà la band “Gli Amici di Pippo”, tribute band di Fabrizio De André.

Il giorno prima (29 settembre alle ore 21), in attesa di Bright-Night 2022, si terrà in Fortezza Medicea il concerto di Isotta, con il suo “Romantic Tour 2022”.

Bright è l’acronimo di “Brilliant Researchers Impact on Growth Health and Trust in research”, a significare importanza della fiducia su chi fa ricerca. Scopo dell’iniziativa è infatti aumentare la consapevolezza di come la ricerca scientifica influisca sul quotidiano nella vita dei cittadini e sul ruolo attivo che può svolgere nel plasmare il futuro e nel favorire l'interesse dei giovani per gli studi scientifici, con un approccio all'equilibrio di genere.

L’iniziativa, nata su impulso della Commissione Europea, è sostenuta a livello regionale dalla Regione Toscana nell’ambito del progetto GiovaniSì per l’autonomia dei giovani.

Tutte le informazioni saranno pubblicate alle pagine web:

www.bright-night.it/enti-di-ricerca/universita-di-siena e www.bright-night.it/enti-di-ricerca/universita-per-stranieri-di-siena