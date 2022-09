Nuovi marciapiedi in via Taddeini a Montespertoli, intervento da 60mila euro

Ieri hanno avuto inizio le lavorazioni del cantiere in via Taddeini per il primo lotto dei lavori che prevede la riqualificazione di un tratto dei marciapiedi esistenti. L’intervento riguarda la strettoia nei pressi di piazza Unità d’Italia, caratterizzata da marciapiedi troppo stretti per garantire la percorribilità in sicurezza (tratto dal civico 145 al civico 160).

Saranno demoliti i marciapiedi esistenti, sarà adeguato il sistema di regimazione delle acque e saranno realizzati nuovi marciapiedi in autobloccante dello stesso modello utilizzato negli interventi passati nel capolugo e nelle frazioni (come quelli di via Marconi, conclusi in primavera).

Il quadro economico dell’intervento ammonta a 60.000 euro, disponibili grazie ai fondi per la manutezione straordinaria di strade e marciapiedi previsti dall’ultima legge di bilancio approvata dal Parlamento Italiano alla fine del 2021.

Per regolamentare al meglio il traffico veicolare e pedonale della via e per consentire l’esecuzione delle operazioni in piena sicurezza è stato ritenuto necessario modificare la circolazione dal numero 145 al numero 160 della via: fino alla fine dei lavori in via Taddeini sarà istituito il senso unico alternato regolato con impianto semaforico e il limite di velocità di 30 KM/h.

Inoltre in piazza Caduti nei Lager 8 stalli del parcheggio sono stati destinati ad uso deposito per il cantiere.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa