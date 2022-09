"Scacco al maestro", a Firenze l'omaggio a Morricone dei Calibro 35

Un album e un tour nel segno di Ennio Morricone per i Calibro 35, il progetto più "cool" uscito dal nostro Paese negli ultimi anni, come li ha definiti Rolling Stone, in concerto venerdì 16 settembre all’Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale, nel parco delle Cascine a Firenze, nell’ambito del Firenze Jazz Festival 2022.

Inizio ore 21,30. I biglietti – posto unico 23 euro – sono disponibili online su www.ultravoxfirenze.it, www.lndf.it e www.ticketone.it e nei punti prevendita di Box Office Toscana.

Uscito lo scorso giugno per Woodworm/Virgin Records, "Scacco al maestro - Volume 1" non è solo un omaggio a Ennio Morricone e alla sua straordinaria opera, è il frutto di anni di approfondimenti, ricerche, studio, un’ispirazione che è stata – letteralmente – la spinta propulsiva della nascita della band di Martellotta, Gabrielli, Cavina, Rondanini e Colliva: era il 2007 quando i cinque si ritrovarono per la prima volta in studio, dando forma a un’idea nata nei mesi precedenti, quella di lavorare - ispirandosi anche all’imponente lavoro del Maestro Morricone - sulla musica per immagini, con un respiro e un’ambizione internazionali. Registrarono “Trafelato”, dalla colonna sonora di “Giornata per L’Ariete”: la take presente nel disco eponimo di debutto è la primissima registrazione dei Calibro 35.

L’album propone 10 brani, tra cui “La classe operaia va in paradiso” - che ha anticipato l’uscita del disco – “C'era una volta il West” (ospite Diodato), “Il buono, il brutto e il cattivo”, “Arena” (ospite Matt Bellamy), “Un tranquillo posto di campagna”, “L'uomo dell'armonica”…

“Scacco al maestro - Volume 1” è il primo capitolo di un progetto che impegnerà i Calibro 35 per l’intero anno. Ma è soprattutto l’occasione per tornare a suonare dal vivo, con una formazione allargata per un live ancor più spettacolare: sul palco con i Calibro 35, troveremo Paolo Raineri (Nic Cester, Baustelle, Ottone Pesante) alla tromba; Sebastiano De Gennaro (Vinicio Capossela, Francesco Bianconi, 19'40") alle percussioni; Valeria Sturba (OoopopoiooO) al theremin, violino, voce.

L’Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale è all’interno dello spazio estivo Ultravox Firenze, nel cuore del Parco delle Cascine. Prima e dopo il concerto, spettacoli a ingresso libero, aperitivi, drink, sapori dall'India, hamburger da capogiro, pizza al naturale e altre delizie. Nell’ambito dell’Estate Fiorentina promossa dal Comune di Firenze. Con il sostegno di Toscana Aeroporti, Prinz, Estra, Regione Toscana-Giovanisì.

Fonte: Ufficio stampa