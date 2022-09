Scuole, i collegamenti degli autobus per gli studenti di Pontedera

Autolinee Toscane informa che a decorrere dal 15 settembre 2022, è previsto il nuovo collegamento (Linea 375) tra Pontedera Centro ed il plesso scolastico presso Palazzo Blu, in coincidenza con gli altri servizi con partenza alle ore 7:32 dalla fermata dello Stadio di Pontedera (corsia A) e con partenza alle ore 7:42 dall’Autostazione di Pontedera per Palazzo Blu.

Per il ritorno è prevista la partenza da Palazzo Blu alle ore 12:55 per l’Autostazione e lo Stadio di Pontedera dove saranno possibili le coincidenze con gli altri servizi.

Autolinee Toscana invita gli utenti, che da PONTEDERA FERMATA STADIO devono raggiungere altre località, a fare particolare attenzione alle partenze presso la FERMATA STADIO (Linee 140, 142, 182, 210, 230, 240, 250, 380, 400, 410, 430, 450, 460, 500) perché sono presenti ben 5 corsie (A; B; C; D; E) da ognuna delle quali partono specifiche linee di bus per cui potrebbe essere facile, soprattutto nei primi tempi e in caso di affluenza elevata, confondersi e non riuscire a trovare il proprio bus.

Per agevolare l’utenza si riportano nel pdf allegato gli orari di partenza delle corse dalla fermata dello Stadio di Pontedera in corrispondenza degli orari di uscita delle scuole, divise per corsia.

Fonte: Autolinee Toscane - Ufficio stampa