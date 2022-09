Seconda amichevole per l'Abc Castelfiorentino arriva Prato

Mercoledì 14 settembre alle 20.15 secondo scrimmage casalingo per l’Abc Solettificio Manetti contro la Pallacanestro Prato Dragons.

Prosegue la preseason dell’Abc Solettificio Manetti con la terza tappa di avvicinamento alla prima giornata di campionato in programma domenica 2 ottobre.

Domani alle ore 20.15 al PalaBetti arriva la Pallacanestro Prato Dragons di coach Marco Pinelli. Dopo le indicazioni positive emerse dal test amichevole contro la Folgore Fucecchio e dalla prima giornata di Coppa Toscana contro la Juve Pontedera, entrambe formazioni di C Silver, i gialloblu si preparano dunque ad affrontare una formazione di pari categoria che ritroveranno anche in campionato.

I lanieri, gruppo solido e tradizionalmente ostico, avversario di sfide sempre accese e decise in volata, è guidato dall’esperienza dei vari Staino, Danesi, Magni e Smecca, giocatori che non hanno bisogno di presentazioni, ai quali si affiancano i giovani prodotti del vivaio pratese. I Dragons, proprio come i gialloblu, sono reduci dall’ampia vittoria conquistata nella prima giornata di Coppa Toscana ai danni di Monsummano, squadra di C Silver, per 92-68.

Insomma, una gara che per i ragazzi di coach Walter Angiolini si prospetta un vero e proprio assaggio di quella che sarà la stagione ormai alle porte. Il tutto in vista del secondo match di Coppa in programma sabato alle 18.30 sul parquet della Mens Sana Basketball, neo promossa in C Gold.

