Smart and coop, torna il bando per le idee imprenditoriali dei giovani

Torna Smart and coop, il bando che premia le idee imprenditoriali innovative da realizzare in forma cooperativa. La nuova edizione del bando, promosso da Fondazione CR Firenze, Legacoop Toscana e Fondazione NOI-Legacoop Toscana, si apre oggi 13 settembre 2022 alle ore 17.00 con alcune novità.

Aumenta il valore totale dei premi, che sale a 50mila euro. Diversamente dalle precedenti edizioni, potranno partecipare al bando non soltanto gruppi di giovani che vogliono sviluppare la propria idea dando vita a una cooperativa, ma anche team che ne hanno già avviata una - da non più di 12 mesi - nei territori di Firenze, Arezzo e Grosseto. I membri dei gruppi candidati - altra novità - potranno provenire da qualsiasi regione, l’importante è che la cooperativa (nascente o già avviata) sia o venga costituita nella Città metropolitana di Firenze, nella Provincia di Arezzo o nella Provincia di Grosseto.

I team che si candidano dovranno obbligatoriamente essere composti da un minimo di 3 partecipanti e la maggioranza dei componenti dovrà essere under 35, viene inoltre sollecitata la partecipazione della componente femminile.

Per partecipare al bando c’è tempo fino alle ore 23.59 di lunedì 31 ottobre 2022, seguendo la procedura illustrata sul sito www.smartandcoop.it

"Il bando Smart and coop torna e rilancia – afferma il presidente di Legacoop Toscana Roberto Negrini – In questa nuova edizione abbiamo aumentato il valore totale dei premi e per la prima volta potranno partecipare giovani provenienti da tutta Italia. Vogliamo scommettere sulle idee e sui progetti delle nuove generazioni, per costruire quel modello di sviluppo e di futuro più equo, inclusivo e sostenibile che da sempre appartiene al mondo della cooperazione".

"Con questa iniziativa – afferma Gabriele Gori, Direttore Generale di Fondazione CR Firenze - vogliamo incoraggiare i giovani a portare avanti i propri progetti in un’ottica di cooperazione e innovazione. Ogni anno Smart and Coop riesce a selezionare idee in grado di stupirci e di avere una ricaduta sul territorio. Un’occasione che trasforma le proprie competenze in opportunità".

Tra le candidature ammissibili, verranno selezionate le migliori 10 idee imprenditoriali che accederanno in dicembre a un laboratorio intensivo di formazione e design dell’idea progettuale, a conclusione del quale riceveranno le linee guida per trasformare la loro proposta in un progetto di impresa completo. I 3 migliori progetti cooperativi fra i 10 presentati accederanno ad una fase di incubazione (febbraio-maggio 2023), ovvero un percorso intensivo di formazione e mentoring che accompagnerà i partecipanti nella creazione di un piano di sviluppo e di un business plan della futura cooperativa. Ciascun membro del team avrà a disposizione una membership di Impact Hub Firenze così da avere a disposizione un luogo dove lavorare con il proprio team, incontrare potenziali stakeholder, entrare a far parte della community locale, nazionale ed internazionale di Impact Hub (impacthub.net , florence.impacthub.net ).

Il percorso si concluderà con un evento di premiazione a maggio 2023: nell’occasione i 3 team che hanno partecipato alla fase di incubazione presenteranno alla platea il loro lavoro concorrendo per l’assegnazione di un premio.

Nelle prime quattro edizioni di Smart and coop sono state raccolte 72 candidature di idee imprenditoriali da parte di altrettanti team, che hanno coinvolto più di 280 giovani under 35. Sono stati ammessi al percorso di incubazione 20 gruppi e premiati 10 progetti che si sono poi costituiti in cooperativa. Sono stati erogati 140.000 euro di finanziamento a fondo perduto a sostegno della costituzione delle nuove cooperative e si sono tenute oltre 480 ore di formazione e mentoring.

Fonte: Fondazione CR Firenze - Ufficio stampa