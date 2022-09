Un gelato gratis per aiutare la Fondazione Meyer: raccolta fondi dalla maestra gelatiera Cinzia Otri

Un gelato gratis per aiutare la Fondazione Meyer: è con questo spirito che la gelateria della Passera e l'associazione culturale “In piazza” hanno organizzato per sabato 17 settembre una giornata di raccolta fondi a favore dell'ospedale pediatrico fiorentino. A partire dalle 16 e fino a mezzanotte, chi acquisterà un gelato preparato dalla maestra gelatiera Cinzia Otri – unica donna toscana a ottenere i “Tre Coni” del Gambero Rosso, recentemente citata dal Financial Times tra i 25 protagonisti del gelato a livello mondiale – potrà contribuire a sostenere le attività della Fondazione Meyer. Per i bambini che saranno accompagnati dai genitori, invece, il gelato sarà gratis. “Abbiamo voluto realizzare questo momento di solidarietà – spiega Cinzia Otri, ideatrice dell'iniziativa – per dare un segno concreto di vicinanza alla Fondazione Meyer, e contiamo sul supporto di fiorentini e turisti affinché grazie al loro contributo possa essere raccolta una cifra importante”. In piazza sarà presente il gazebo della Fondazione Meyer con i volontari dell'associazione “Amici del Meyer”.

Fonte: Ufficio Stampa