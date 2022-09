Dopo la prima parte di preparazione, per l'Use Rosa Scotti arriva la prima verifica. Mercoledì alle 20 al Pala Sammontana, la squadra di coach Cioni affronta in amichevole la Pf Firenze. Un test che servirà per presentarsi al pubblico e per consentire al tecnico di fare le prime valutazioni sul lavoro fatto fino ad oggi