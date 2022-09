VespAudace, da Empoli alla Valdisieve sulla 2 ruote più famosa al mondo

Si è svolta domenica 11 settembre la 10a edizione del raduno vespistico "VespAudace!".

Già un mese prima dell'evento i posti erano tutti esauriti. I 200 partecipanti si sono dati appuntamento sotto la Vela Margherita Hack di Empoli.

Dopo il ritiro della busta iscrizione contenente la T-shirt dell'evento e il numero di punzonatura magnetico e personalizzato, i vespisti hanno fatto colazione, degustando un fresco succo di frutta offerto da Cosimo del Salotto Negroni di Certaldo che lo ha spillato dal suo "pulmino" vintage super attrezzato.

La formula dell'evento, oramai collaudata, prevede la libera percorrenza del percorso, ognuno con le proprie esigenze e alla propria velocità di crociera, essendo tutto segnalato e con tragitto scaricabile sul navigatore.

Passando da Cerreto Guidi, Lazzeretto, Lamporecchio, San Baronto e Pistoia la carovana è giunta al Centro Visite Cascine di Spedaletto, nella riserva naturale dell'Acquerino, dove tutti hanno fatto una sosta per un appetitoso spuntino a base di prodotti a chilometri zero.

Poi di nuovo tutti in sella inoltrandosi sull'Appennino pistoiese e attraversando Lentula fino ai laghi di Suviana e Brasimone, dove lo sciame ha pittorescamente attraversato le 2 dighe.

E poi ancora Castiglione dei Pepoli e Panna, arrivando al Camping Mugello Verde di San Piero a Sieve dove ci aspettava un buonissimo pranzo, durante il quale si sono svolte le premiazioni. Il primo premio è andato al Vespa Club Arezzo. Al termine abbracci e saluti.

Il Vespa Club Empoli ringrazia tutti i partecipanti alla manifestazione, che anche quest'anno hanno affrontato gli oltre 130 chilometri del percorso. Grazie anche a tutti i nostri sponsor, che ci hanno permesso di offrire ai nostri ospiti una bella giornata in compagnia con un occhio di riguardo per il loro portafoglio e al Comune di Empoli per la concessione della Vela Margherita Hack.

Nei prossimi giorni su www.vespaclubempoli.it la galleria fotografica della giornata.

Appuntamento al prossimo anno!

Fonte: Vespa Club Empoli