Wi:nona Festival, concerti e tavole rotonde al Parco Corsini

Si è conclusa domenica 11 settembre l’edizione 2022 del Wi:nona Festival che si è svolto nella suggestiva cornice del Parco Corsini di Fucecchio, negli spazi all’aperto de “La Limonaia”, ente organizzatore. Interessantissima è stata l’offerta musicale con le esibizioni di band italiane e straniere quali Morriconions, The Spyrals, The Gluts, Tonno e Synr Chase seguite dai Dj set accompagnati dal suggestivo visual set di Rox che ha illuminato la statua di Eloisa.

Arricchita, quest’anno, l’offerta dei laboratori pomeridiani che, oltre agli ormai rodati “Riusami” e “LAB I.C.I.”, ha visto affiancarsi i workshop su “La Transizione Energetica” a cura di Legambiente Toscana ed Emilia Romagna e quello attualissimo sulla “Street Photography e diritto all’immagine”, a cura di SIEDAS - MS Lawyers.

Grande interesse e partecipazione hanno riscosso le Tavole Rotonde tematiche che hanno visto l’intervento di esponenti del mondo dell’ambientalismo, della cultura, della moda e dell’industria. Nel pomeriggio di venerdì 9 settembre l’ampio dibattito sui Cammini storico – religiosi quali itinerari culturali e turistici, moderato da Maria Rosaria Santangelo, Segretario Generale di SIEDAS, ente partner del progetto, ha visto alternarsi gli interventi Alessandro Sabella, Assessore alle Politiche per la collina e per la montagna; Partecipazione; Tradizioni e manifestazioni Jacopee; Servizi demografici; Statistica; Turismo; Promozione sportiva; Gestione impianti sportivi; Innovazione informatica e Gemellaggi, del Comune di Pistoia; Andrea Zoboli, Assessore alla Cultura, Turismo, Centro storico e Giovani di Nonantola, che hanno illustrato lo stretto legame fra i territori della Toscana e dell’Emilia Romagna, anche in considerazione del Cammino della Via Romea Strata Longobarda Nonantolana che partendo da Nonantola e passando da Pistoia arriva proprio a Fucecchio; Bernard Dika, Consigliere Presidenza Regione Toscana con deleghe alle Politiche Giovanili, il quale ha illustrato le politiche delle regione al riguardo sempre con uno sguardo agli effetti che le stesse hanno sulle giovani generazioni; degli importanti riflessi che sull’ambiente hanno la promozione e lo sviluppo dei Cammini parlato poi Davide Ferraresi, Presidente Legambiente Emilia Romagna.

Sulla mobilità sostenibile sono poi intervenuti Federica Ghinelli, Consulente Sviluppi Progettuali Appennino Bike Tour - La Ciclovia dell’Appennino, progetto ideato da Vivi Appennino nel 2017, sviluppato con Legambiente ed in collaborazione con Misura: imponente progetto di turismo sostenibile che consente di scoprire, in bicicletta, attraversando l’Italia per 3.100 chilometri, dalla Liguria alla Sicilia, in 44 tappe, piccoli borghi, aree protette e parchi naturali.

Del tracciato e delle piccole bellezze che si possono visitare in sella alla bici ha approfonditamente parlato Sebastiano Venneri, Responsabile Turismo e Innovazione Territoriale di Legambiente nonché autore del libro "Appennino Bike Tour", una vera e propria guida sulla Ciclovia dell'Appennino la cui prefazione è stata affidata a Francesco Guccini, grande amante e conoscitore del territorio appenninico. Sul Cammino della “Via Vandelli” sono intervenuti poi Vittorio Cavani, Capo Delegazione FAI Modena e Giulio Ferrari, Promotore del comitato "Amici della Via Vandelli". Le conclusioni sono state affidate a Daniele Cei, Assessore alla Cultura, turismo, Palio e tradizioni popolari, organizzazione eventi istituzionali, valorizzazione della memoria storica, comunicazione, innovazione tecnologica e sistemi informativi del Comune di Fucecchio.

Un vero e proprio e “sold-out” ha registrato la Tavola Rotonda su “La Moda RRR: interrogativi o certezze? Una sfida per la sostenibilità. L'industria Toscana della pelle e del tessile leader nel Mondo”, moderata da Marco Benedetti, Vicepresidente Associazione Chimica Verde Bionet e membro Comitato Scientifico Ecofuturo nonché di Legambiente Toscana ed appartenente al Circolo Legambiente di Pistoia.

In un animato dibattito si sono alternate le voci di Domenico Castiello, Direttore e Responsabile Laboratorio di PO.TE.CO. – il polo tecnologico conciario, costituito dalla imprenditoria conciaria, calzaturiera e contoterzista e dagli enti pubblici che rappresentano il Comprensorio del Cuoio e la Provincia di Pisa, che opera dal 2002 nell’ambito della ricerca, formazione, innovazione e trasferimento tecnologico; Daniele Ceni, partner di Rifò Srl, azienda pratese annoverata fra i “Green Heroes” della toscana che senza indugio ha puntato sulla produzione di capi di abbigliamento con fibre rigenerate; Claudio Zeloni, direttore generale di OMMI Srl, azienda pratese presente in oltre 40 Paesi nel Mondo che produce macchinari per la rigenerazione delle fibre da scarti tessili e scarti di produzione sia nel settore tessile che in quello non tessuto, migliorando la qualità delle fibre tessili rigenerate, azienda che ha anche contribuito con il proprio sostegno alla realizzazione del Festival; ed ancora Sauro Guerri, presidente di Progetto Lana Srl, azienda specializzata nel recupero e nella nobilitazione dei materiali di scarto generati nelle varie fasi di trasformazione della filiera tessile (dalla pettinatura alla confezione); sugli sviluppi commerciali nonché sulle aspettative e prospettive della moda sul tema è intervenuta poi Rossella Lella Zanotti, R&D Consultant di WP – Lavori in Corso, azienda leader nel Mondo nata nel 1982 a Bologna con il fine di proporre un nuovo modello estetico basato sulla selezione di capi da forte identità e imprescindibile qualità che negli anni ha distribuito marchi iconici che fra i quali Desert Sons, Woolrich, Vans, Barbour, Nautica, Eagle, Hanes e Spiewak.

Ferrero Rosati, fondatore di Factory Srl, titolare del marchio DROMe, nota azienda di abbigliamento con sede a Fucecchio, ha parlato della propria lunga esperienza imprenditoriale e di come la stessa si sia adeguata ai cambiamenti anche legati alla sostenibilità. È intervenuta, inoltre, Elisa Meloni, membro del Consiglio Direttivo Italia di Volt Europa, la quale ha illustrato le politiche europee al riguardo e per quanto concerne le politiche regionali al riguardo le ha fatto eco Marco Niccolai, Componente II Commissione Sviluppo Economico e Rurale del Consiglio Regionale della Toscana; sulla trasformazione degli scarti da rifiuti a beni di valore si è ampiamente discusso con Maria Rita Cecchini, Responsabile Settore Rifiuti Legambiente Toscana. Fortunato D’Amico, presidente dell’Associazione “Pensare Globalmente Agire Localmente” - nonché curatore della Fondazione Pistoletto – Cittadellarte di Biella - è altresì intervenuto sugli obiettivi dell’Agenda 2030.

Alla Tavola Rotonda ha preso altresì parte Sara Pupi, giovane fashion designer, diplomata al Modartech di Pontedera, che ha già ricevuto molti consensi con la sua collezione che mira ad una riconnessione tra uomo e natura. I saluti finali sono stati affidati al Sindaco di Fucecchio, Alessio Spinelli, il quale ha sottolineato la posizione strategica della città fra i distretti della moda e della pelle e le sue bellezze naturalistiche.

