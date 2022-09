Controlli della municipale a Pistoia, ritirate due patenti per guida in stato di ebbrezza

Nei giorni scorsi la Polizia Municipale ha ritirato due patenti per guida in stato di ebbrezza, che è stata anche la causa di altrettanti incidenti.

Nel primo caso, la pattuglia è intervenuta lungo la SS66, in località Tani, per il rilievo di un sinistro stradale con feriti, che ha visto coinvolta un autovettura e una moto. Gli agenti, giunti sul posto, hanno potuto constatare nell'immediatezza che il conducente dell'autovettura non era in perfetto stato psicofisico. Effettuata la prova etilometrica, che ha dato esito positivo, al conducente è stata ritirata immediatamente la patente di guida. È scattata, inoltre, la denunciato all'autorità giudiziaria per guida in stato d'ebbrezza e per aver provocato un sinistro stradale con lesioni.

Il secondo incidente è avvenuto lungo viale Adua: un tamponamento fra due autovetture, con danni ai veicoli. Giunta sul posto, la pattuglia della Polizia Municipale ha effettuato i controlli sullo stato psicofisico dei conducenti e accertato che il conducente dell'autovettura che aveva provocato il sinistro si trovava in stato d'ebbrezza alcolica molto grave. L’uomo è stato deferito all'autorità giudiziaria per guida in stato d'ebbrezza e per aver provocato un sinistro stradale; la patente è stata ritirata immediatamente e l’uomo è stato sanzionato per non aver saputo mantenere il controllo del veicolo.

Sempre nei giorni scorsi, la Polizia Municipale è intervenuta su un sinistro stradale avvenuto all'interno del parcheggio di Porta al Borgo, dove un turista, tornando dalla visita alla città, ha ritrovato la macchina danneggiata. Grazie alle telecamere di video-sorveglianza installate, visionate dall'ufficio sinistri stradali, è stato possibile risalire all'autore del fatto. Questo, convocato negli uffici di via Pertini, ha ammesso le proprie responsabilità ed è stato sanzionato per un ammontare di oltre 100 euro e con la decurtazione di 2 punti dalla patente di guida.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa