Post boomerang di Sguanci (Italia Viva) per critica a Lucia Annunziata

Una risposta che doveva essere punto per punto sul mancato spazio televisivo per il Terzo Polo in vista delle elezioni ma che si è trasformato in un boomerang per Maurizio Sguanci, presidente del Quartiere 1 di Firenze e consigliere regionale.

Dopo che la giornalista Lucia Annunziata aveva chiamato 'coso' Matteo Renzi, forse perché non ricordava il nome dell'ex presidente del Consiglio, Sguanci questa mattina è andato all'attacco dicendo che proprio per l'Annunziata "la natura non gli è stata così benigna".

"Non ho niente da dichiarare, non ne vale la pena, il post non voleva essere offensivo", ha detto Sguanci, raggiunto oggi telefonicamente. Il gruppo consiliare in Comune e al Quartiere di Sinistra Progetto Comune chiede ora le dimissioni di Sguanci, parlando di "un attacco sessista, un esempio nauseante di body shaming, che in tutto contraddice quel manifesto della comunicazione non ostile fatto proprio dal Comune di Firenze e dai suoi quartieri".